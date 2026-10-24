ஆட்சியாளா்களை அதிகாரிகள் தவறாக வழிநடத்துகின்றனர்: சௌமியா அன்புமணி குற்றச்சாட்டு!
மக்கள் விரோதத் திட்டங்களை பெயரை மட்டும் மாற்றி மீண்டும் கொண்டுவருவதற்காக அதிகாரிகள் தவெக அரசை தவறாக வழிநடத்தி வருவதாக சௌமியா அன்புமணி குற்றம்சாட்டினாா்.
சௌமியா அன்புமணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் (பாமக)
திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட மக்கள் விரோதத் திட்டங்களை பெயரை மட்டும் மாற்றி மீண்டும் கொண்டுவருவதற்காக அதிகாரிகள் தவெக அரசை தவறாக வழிநடத்தி வருவதாக பாமக சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவரும், தருமபுரி எம்எல்ஏவுமான சௌமியா அன்புமணி குற்றம்சாட்டினாா்.
சேலம் வெள்ளக்கல்பட்டியில் 90 ஏக்கா் பரப்பளவில் சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த குப்பைகளைச் சேகரித்து, அதை எரியூட்டி மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த திட்டத்துக்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிா்ப்புத் தெரிவித்துவரும் நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை பாமக சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவரும், தருமபுரி எம்எல்ஏவுமான சௌமியா அன்புமணி சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இத்திட்டத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து சேலம் நீா் ஆதாரப் பாதுகாப்பு இயக்கத்தினா் மற்றும் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் அவரிடம் விளக்கினா். ஆய்வுக்கு பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட குப்பை எரிஉலை திட்டத்தை சற்று பெயா் மாற்றி, குப்பைகளை எரியூட்டி அதில் எரிசக்தி மற்றும் மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை அதிகாரிகள் கொண்டுவந்துள்ளனா். இத்திட்டத்தினால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீா்கேடு, பொதுமக்களுக்கான பாதிப்புகள் என எதையுமே கருத்தில் கொள்ளாமல் அதிகாரிகள் தமிழக அரசை தவறாக வழிநடத்தி வருகின்றனா்.
இத்திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது 28 சதவீதம் டயாக்சின் வெளியாகும். இதன் காரணமாக சேலத்தில் உள்ள 15 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு புற்றுநோய், உடல்நலக் குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படும். ரூ. 200 கோடி மதிப்பிலான இந்தத் திட்டமும், ரூ. 800 கோடி மதிப்பிலான சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் திட்டமும் சேலம் மாவட்டத்தை பாலைவனமாக்கும் திட்டங்களாகும். இந்தத் திட்டங்களின் பாதிப்புகளை முழுமையாக எடுத்துக்கூறாமல் அதிகாரிகள் தவறாக அரசை வழிநடத்தி வருகின்றனா்.
வெறும் பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்திக்காக 15 லட்சம் மக்களின் வாழ்க்கையோடு விளையாடும், குப்பையில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும். அண்மையில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீா்ப்பின்படி அதிக அளவு குப்பைகளை உருவாக்குபவா்களே, அதை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பின்றி அகற்ற வேண்டும் என்ற விதிமுறையை தமிழக அரசு பயன்படுத்தி, குப்பைகளை உருவாக்கும் இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
கனிமவளங்கள் நிறைந்த மேக்னசைட் பகுதியாக உள்ள இந்த நிலத்தில், குப்பைகளை கொண்டுவந்து கொட்டுவது, புதையலை தூக்கி எறிந்துவிட்டு குப்பை மேடாக்கும் செயலாகும். எனவே, இந்தத் திட்டத்தை பாமக கடுமையாக எதிா்க்கும். இதுகுறித்து முதல்வரை சந்தித்து திட்டத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து முறையிடுவோம். மேலும் பசுமைத்தாயகம் மற்றும் பாமக சாா்பில் சட்ட ரீதியாக அழுத்தம் கொடுத்து இந்தத் திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்துவோம் என்றாா்.
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