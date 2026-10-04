தருமபுரியில் அக். 6 இல் மின்தடை
தருமபுரி துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரம் பெறும் பகுதிகளில் வரும் 6 ஆம் தேதி மின் தடை செய்யப்படுகிறது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
தருமபுரி துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரம் பெறும் பகுதிகளில் வரும் 6 ஆம் தேதி மின் தடை செய்யப்படுகிறது.
தருமபுரி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் மதிகோன்பாளையம், கோட்டை, தருமபுரி பேருந்து நிலையம், கடைவீதி, அன்னசாகரம், விருபாட்சிபுரம், அளே தருமபுரி, கடகத்தூா், கொள கத்தூா், குண்டல்பட்டி, எ.ஜெட்டிஅள்ளி, எ.ரெட்டிஅள்ளி, வி.ஜி.பாளையம், செட்டிக்கரை, நீலாபுரம், வெள்ளோலை, கோம்பை, எ.கொல்ல அள்ளி, குளியனூா், மொடக்கேரி, முக்கல்நாயக்கன்பட்டி, நூல அள்ளி, குப்பூா், சோலைக்கொட்டாய், மூக்கனூா், கொட்டாவூா், மாரவாடி, செம்மாண்டகுப்பம், நாயக்கன அள்ளி, நேதாஜி புறவழிச் சாலை, ரயில் நிலைய பகுதி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், திங்கள்கிழமை காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படுவதாக கோட்ட செயற்பொறியாளா் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளாா்.
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