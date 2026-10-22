ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 3000 கனஅடி
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை விநாடிக்கு 3000 கனஅடியாகக் குறைந்தது.
ஒகேனக்கல் - DPS
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை விநாடிக்கு 3000 கனஅடியாகக் குறைந்தது.
கடந்த சில நாள்களாக இரு மாநிலங்களின் காவிரி கரையோர வனப் பகுதிகளில் பெய்த மழை குறைந்ததால், காவிரியின் கிளை ஆறான தொட்டெல்லாவில் நீா்வரத்து குறையத் தொடங்கியது. இதன் தொடா்ச்சியாக, காவிரி ஆற்றிலும் நீா்வரத்து குறைந்துள்ளது. புதன்கிழமை 4000 ஆயிரம் கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து ஒரே நாளில் ஆயிரம் கனஅடி குறைந்து வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி 3000 கனஅடியாக உள்ளது.
நீா்வரத்து குறைந்ததால் ஒகேனக்கல்லில் உள்ள ஐவா் பாணி, ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அருவிகள் வடுள்ளன. காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்தை மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனா்.
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