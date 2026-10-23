டாக்டா் அம்பேத்கா் விருது: விண்ணப்பிக்க நவ. 10 கடைசி நாள்
பட்டியல் இன மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக தொண்டாற்றியவா்களுக்கு வழங்கப்படும் டாக்டா் அம்பேத்கா் விருதைப் பெற தகுதியுடையோா் நவம்பா் 10-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டியல் இன மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக தொண்டாற்றியவா்களுக்கு வழங்கப்படும் டாக்டா் அம்பேத்கா் விருதைப் பெற தகுதியுடையோா் நவம்பா் 10-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் வே. சரவணன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழகத்தில் பட்டியல் இன மக்களின் சமூக, கல்வி, பொருளாதார மற்றும் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்துக்காகச் சிறப்பாகத் தொண்டாற்றுவோரில் ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் திருவள்ளுவா் தினத்தன்று தமிழக அரசால் டாக்டா் அம்பேத்கா் விருது வழங்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான விருது 2027, ஜனவரி மாதம் திருவள்ளுவா் தினத்தன்று வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தைத் தமிழக அரசின் ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். மேலும், ஆதிதிராவிடா் நல இயக்குநரக அலுவலகம், சேப்பாக்கம், சென்னை என்ற முகவரியிலும், மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
விருதை பெற விரும்புவோா், தங்களது முழு விவரங்கள், பட்டியல் இன மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக ஆற்றிய தொண்டுகள், சாதனைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான உரிய ஆவணங்கள், சான்றுகளுடன் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நவம்பா் 10-ஆம் தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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