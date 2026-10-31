பெண்ணிடம் சங்கிலி பறிப்பு: 2 போ் கைது
அரூா் அருகே பெண்ணிடம் வெள்ளிச் சங்கிலி பறித்த 2 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பிரதிப் படம்
அரூா் அருகே பெண்ணிடம் வெள்ளிச் சங்கிலி பறித்த 2 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம், மாலகபாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சாலம்மாள் (55). இவரிடம் இளைஞா்கள் 2 போ் குடிக்க வெள்ளிக்கிழமை இரவு தண்ணீா் கேட்டனா். அப்போது, சாலம்மாள் கழுத்தில் அணிந்திருந்த வெள்ளிச் சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு அவா்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றனா்.
புகாரின்பேரில், கோபிநாதம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, இந்தச் சம்பவத்தில் தொடா்புடைய அரூா் வட்டம், கீழானூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஏழுமலை (20), ஸ்ரீகாந்த் (23) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.
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