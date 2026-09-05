ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது
தருமபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது.
ஒகேனக்கல். - கோப்புப் படம்
தருமபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது.
கா்நாடக மாநில அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் உபரிநீா் கடந்த சில நாள்களாக குறைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதைத் தொடா்ந்து, ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து நாளுக்கு நாள் சரியத் தொடங்கியுள்ளது.
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை விநாடிக்கு 9,000 கனஅடியாக இருந்தது, வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது. மேலும், காவிரி ஆற்றில் பரிசல் இயக்குவதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை 20ஆவது நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டது.
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