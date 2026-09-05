The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உக்ரைனுக்கு வழங்கிய பணத்தை ஐரோப்பியர்களிடம் கேட்போம்! - அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு! நேபாள வெள்ளம்! இன்னும் 275 இந்தியர்களைக் காணவில்லை! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு கருகும் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க மறுப்பதா? தவெக அரசுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா விவகாரம்: பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் விளக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகத்துடன் தவெக அமைச்சர்கள் சந்திப்பு!

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது

தருமபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது.

ஒகேனக்கல். - கோப்புப் படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:17 am IST

தருமபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது.

கா்நாடக மாநில அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் உபரிநீா் கடந்த சில நாள்களாக குறைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதைத் தொடா்ந்து, ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து நாளுக்கு நாள் சரியத் தொடங்கியுள்ளது.

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை விநாடிக்கு 9,000 கனஅடியாக இருந்தது, வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 8,500 கனஅடியாக குறைந்தது. மேலும், காவிரி ஆற்றில் பரிசல் இயக்குவதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை 20ஆவது நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 7,500 கன அடியாக அதிகரிப்பு!

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 7,500 கன அடியாக அதிகரிப்பு!

ஒகேனக்கல்லில் நீா்வரத்து 6,500 கனஅடியாக குறைந்தது; பரிசல் இயக்க தடை நீடிப்பு

ஒகேனக்கல்லில் நீா்வரத்து 6,500 கனஅடியாக குறைந்தது; பரிசல் இயக்க தடை நீடிப்பு

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 10 ஆயிரம் கனஅடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 10 ஆயிரம் கனஅடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 12,000 கனஅடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 12,000 கனஅடி

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress