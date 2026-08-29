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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 7,500 கன அடியாக அதிகரிப்பு!

ஒகேனக்கல் நீர்வரத்து விநாடிக்கு 7,500 கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது பற்றி..

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 11:31 am IST

கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் வரும் நீர்வரத்து அளவானது விநாடிக்கு 7,500 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

கேரளம் மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களின் காவிரி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வந்த பருவமழையின் தாக்கம் சற்று குறைந்தது.இதனால் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கபினி மற்றும் கிருஷ்ண ராஜ சாகர் அணைகளுக்கு வரும் உபரி நீரின் வரத்து குறையத் தொடங்கியதால் காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் தண்ணீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டது.

கடந்த சில நாள்களாக காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து சரியத் தொடங்கியது. ஒகேனக்கலுக்கு வரும் நீர்வரத்தின் அளவானது வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 6,500 கன அடியாக இருந்தது. தமிழகத்திற்கு உரிய நீர் வழங்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வழக்கு தொடர்ந்ததை அடுத்து தமிழகத்திற்கு விநாடிக்கு 3,500 கன அடி உபரிநீர் நாள்தோறும் திறக்க வேண்டும் என கர்நாடக அரசிற்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீர்வரத்து அளவானது சனிக்கிழமை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 7,500 கன அடியாக அதிகரித்து தமிழக கர்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது.

நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் ஒகேனக்கல் உள்ள ஐந்தருவி ஐவார் பாணி பிரதான அருவி சினி அருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது. மேலும் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் வரத்தை பொருத்தவாறு காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பதும் குறைவதும் ஆக உள்ளதால் மத்திய நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் நீர்வரத்தின் அளவுகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

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