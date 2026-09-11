சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவா் கைது
அரூா் அருகே சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தொழிலாளி காா்த்திகேயன் (47) என்பவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
அரூா் அருகே சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தொழிலாளி காா்த்திகேயன் (47) என்பவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் வட்டாரப் பகுதியில் 16 மற்றும் 18 வயதுடைய மனவளா்ச்சி குன்றிய இரண்டு சிறுமிகளுக்கு ஒருவா் மது போதையில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா். இது குறித்து சிறுமிகளின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் பேரில், அரூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, ஜம்மனஹள்ளி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தொழிலாளி காா்த்திகேயன் (47) என்பவரை கைது செய்தனா்.
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