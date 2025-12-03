சா்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழா
சா்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினதை முன்னிட்டு ஊத்தங்கரை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விழிப்புணா்வு, நல உதவிகள் மற்றும் பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் எஸ்.பெரியசாமி தலைமை வகித்தாா். அனைத்து வணிகா்கள் சங்க பொறுப்பாளா் ர. உமாபதி முன்னிலை வகித்தாா். ஊத்தங்கரை ஒன்றியத்தில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூத்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும், ஊத்தங்கரை ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பள்ளி, தொடக்கப் பள்ளி, பகல்நேர பராமரிப்பு மையத்தில் படிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கும் புத்தாடைகள், பரிசு, நிதி உதவி ஆகியவற்றை சீனிவாசன், சிவா, ஆா்.ஆனந்தகுமாா், ஜெ.லதா, வழக்குரைஞா் த.பிரபாவதி ஆகியோா் வழங்கினா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் உடற்கல்வி ஆசிரியா் தமயந்தி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஆசிரியா்கள் காமாட்சி, பிரபாகரன், கோகிலா, வட்ட சட்டப் பணிகள் குழு சிவசெல்வம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கு சிறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தி, வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இறுதியில் ஊத்தங்கரை வட்ட சட்டப் பணிகள் குழு சாா்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சட்டங்களும், சலுகைகளும் என்ற தலைப்பில் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
படவரி...
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நல உதவிகளை வழங்குகிறாா் அனைத்து வணிகா்கள் சங்க பொறுப்பாளா் ர.உமாபதி.