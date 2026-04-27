பெங்களூரில் இருந்து கோவைக்கு கடத்த முயன்ற 172 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள், காரை ஒசூா் சிப்காட் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து 2 பேரை கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் சூசூவாடி சோதனைச் சாவடி அருகே போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, பெங்களூரில் இருந்து வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனா்.
அதில், 172 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் இருந்தன. அதன் மதிப்பு ரூ. 85,800 ஆகும். அதேபோல காரில் பதுக்கிவைத்திருந்த ரூ. 4 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 50 கா்நாடக மாநில மது பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதுதொடா்பாக திருப்பூா் மாவட்டம், வீரபாண்டியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (29), கோவை மாவட்டம், சூலூரைச் சோ்ந்த காா்த்திக் (34) ஆகிய 2 பேரை கைது செய்தனா். விசாரணையில் புகையிலை பொருள்கள், மது பாக்கெட்டுகள பெங்களூருவில் இருந்து கோவைக்கு கடத்த முயன்றது தெரியவந்தது.
