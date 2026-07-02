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கிருஷ்ணகிரி

ஒசூரில் விபத்தை தடுக்க சாலையில் நடைமேம்பாலம் அமைக்கக் கோரிக்கை

ஒசூா் தா்கா மற்றும் பேரண்டப்பள்ளி பகுதிகளில் விபத்தைத் தடுக்க தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரும்பு நடைமேம்பாலம் அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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ஒசூா் தா்கா முத்துமாரியம்மன் கோயில் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையைக் கடந்துசெல்லும் பள்ளி மாணவிகள்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒசூா் தா்கா மற்றும் பேரண்டப்பள்ளி பகுதிகளில் விபத்தைத் தடுக்க தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரும்பு நடைமேம்பாலம் அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரில் பெங்களூா்- கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையையொட்டி முதல் மற்றும் இரண்டாவது சிப்காட் உள்ளது. இங்கு 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு, பெரிய தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. சிப்காட்டிற்கு வேலைக்கு செல்லும் தொழிலாளா்கள், தா்கா முத்துமாரியம்மன் கோயில் அருகில் தேசிய நெடுஞ்சாலையைக் கடக்கும்போது அடிக்கடி விபத்து நேரிடுகிறது.

இதேபோல கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையையொட்டி பேரண்டப்பள்ளியிலும் தொரப்பள்ளி கிராமத்திற்கு செல்லும் பகுதிகளில் மக்கள் அதிக அளவில் தேசிய நெடுஞ்சாலையைக் கடந்துசெல்ல வேண்டியுள்ளது. தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்லும் தொழிலாளா்கள், பள்ளிகளுக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவிகள் தினசரி காலை, ம் மாலை நேரங்களில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள 6 வழிச்சாலையைக் கடப்பதற்கு நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் நிலை உள்ளது.

சில நேரங்களில் சாலையைத் கடக்கும் போது, பொதுமக்கள் மீது வாகனங்கள் மோதி அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் தா்கா, பேரண்டப்பள்ளியில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரும்பு நடைமேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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