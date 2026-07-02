கிருஷ்ணகிரி அருகே நீதிமன்ற ஊழியா் தவறவிட்ட 4 பவுன் தங்க நகையை கண்டெடுத்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்த பெண்ணை காவல் துறையினா் பாராட்டினா்.
கிருஷ்ணகிரி பாப்பாரப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சங்கா் (45). இவா் நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றி வருகிறாா். அண்மையில், இவரது தாய் இறந்த நிலையில், அவரது 4 பவுன் தங்க நகையை தங்கைகளுக்கு பகிந்து அளிக்க, கடந்த 27-ஆம் தேதி எடுத்துச் சென்றாா். அப்போது, வழியில் அவா் நகையை தவறவிட்டாா். இதுகுறித்து அவா் நகரக் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
இந்த நிலையில், கிருஷ்ணகிரி அமீனுதின் தெருவைச் சோ்ந்த அமீருநிஷா (54) கிருஷ்ணகிரி டி.பி.சாலையில் சென்றபோது கண்டெடுத்த 4 பவுன் தங்க நகையை கிருஷ்ணகிரி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தாா். அது நீதிமன்ற ஊழியா் சங்கா் தவறவிட்ட நகை என்பதை போலீஸாா் உறுதிபடுத்தினா். இதையடுத்து, அமீருநிஷா, சங்கா் ஆகிய இருவரையும் துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் தனது அலுவலகத்துக்கு வரவழைத்தாா். சாலையில் கண்டெடுத்த நகையை, காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த அமீருநிஷாவை பாராட்டி கெளரவித்தாா். போலீஸாரிடமிருந்து, தங்க நகைகளை பெற்றுக் கொண்ட சங்கா், அவரது மனைவி மலா்கொடி ஆகியோா் அமீருநிஷாவுக்கு நன்றி தெரிவித்தனா்.
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