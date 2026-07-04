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கிருஷ்ணகிரி

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: கட்டடத்தொழிலாளி கைது

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கட்டடத் தொழிலாளி போக்ஸோவில் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :4 ஜூலை 2026, 3:02 am IST

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சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கட்டடத் தொழிலாளி போக்ஸோவில் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம், கே. சப்பானிப்பட்டையைச் சோ்ந்த கட்டடத் தொழிலாளி காா்த்திக் (27). இவா், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், நாகோஜனஅள்ளி அருகே உள்ள கிராமத்தில் கட்டடப் பணிக்காக சென்றாா். அங்கு, தனது உறவினரின் மகளுடன் பழகி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.

இந்த நிலையில் கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சிறுமி சென்றபோது, அவா் கா்ப்பமாக இருப்பதை மருத்துவா்கள் உறுதிசெய்தனா். மேலும், இதுகுறித்து பா்கூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து சிறுமியிடம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் காா்த்திக் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போக்ஸோ சட்டத்தில் காா்த்திக்கை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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