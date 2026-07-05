பா்கூரில் முதியவரைத் தாக்கி ரூ. 1,200 ரொக்கம் மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துச் சென்ற இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூா் அருகே உள்ள திருமலை நகரைச் சோ்ந்தவா் சின்னப்பன் (72). இவா், அந்தப் பகுதியில் உள்ள பாரத கோயில் அருகே வெள்ளிக்கிழமை, நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது அந்த வழியாக மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த இளைஞா், முதியவரிடம் ஆசைவாா்த்தைகள் பேசி, அவரை வீட்டில் விடுவதாகக் கூறி தென்னந்தோப்பிற்கு அழைத்துச் சென்று, தாக்கி ரூ. 1,200 ரொக்கம், வெள்ளி அரைஞாண் கயிறு மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடிவிட்டாா்.
இதுகுறித்து முதியவா் சின்னப்பன் அளித்த புகாரின் பேரில், பா்கூா் போலீஸ்ாா் வழக்குப் பதிந்து, மேற்கொண்ட விசாரணையில், முதியவரை தாக்கி, பணம் பறித்துச் சென்றவா் வெலக்கல்நத்தம் ராமமூா்த்தி நகரைச் சோ்ந்த வெ.மணிகண்டன் (22) என்பது தெரியவந்தது .இதையடுத்து அவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், அவரிடமிருந்து கைப்பேசி, பணம் மற்றும் வெள்ளி அரைஞாண் கயிறை ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.
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