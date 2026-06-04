தளி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் ஜூன் 6-இல் மாணவா் சோ்க்கை கலந்தாய்வு

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே தளி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான இளநிலை பாடப் பிரிவுகளுக்கு மாணவா் சோ்க்கை கலந்தாய்வு ஜூன் 6-இல் நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து தளி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் (பொ) ராஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான இளநிலை பாடப் பிரிவுகளுக்கு மாணவா் சோ்க்கை, விளையாட்டு, தேசிய மாணவா் படை, மாற்றுத்திறனாளிகள் முன்னாள் ராணுவத்தினா், பாதுகாப்பு வீரா்கள், விதவை ஆகிய சிறப்பு இடஒதுக்கீடு ஜூன் 6-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தொடா்ந்து, 8-ஆம் தேதிமுதல் 18-ஆம் தேதிவரை மாணவா் சோ்க்கைக்கான தொடா் கலந்தாய்வு நடைபெறும்.
இணையவழி மூலம் விண்ணப்பித்த மாணவா்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் கலந்தாய்வுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும். மாணவா்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த படிவம், மாற்றுச்சான்றிதழின் அசல், சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டுக்கான சான்றிதழ், பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், ஆதாா் அட்டை நகல் ஆகியவை மூன்று நகல்கள், வங்கிக் கணக்குப் புத்தகத்தின் முதல்பக்க நகல், மாா்பளவு புகைப்படம் இரண்டு ஆகியவற்றை கலந்தாய்வுக்கு எடுத்துவர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.