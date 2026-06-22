ஒசூா் மாநகராட்சி காலேகுண்டா பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பியாரகான் (54), இளநீா் வியாபாரி. இவரது வீட்டின் அருகே உள்ள தென்னை மரத்தில் இளநீா் பறித்துகொண்டிருந்தபோது திடீரென சுயநினைவை இழந்து தென்னை மட்டைகளுக்கு இடையே அமா்ந்தபடி நீண்ட நேரம் இருந்தாா்.
இதுகுறித்து அவரது உறவினா்கள் ஒசூா் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனா். தீயணைப்பு வீரா்கள் பியாரகானை மீட்டு மரத்தில் இருந்து கீழே கொண்டுவந்தனா். ஆனால், அவா் இறந்து கிடந்தாா். மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவா் இறந்திருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்த போலீஸாா், பிரேத பரிசோதனைக்காக அவரது உடலை ஒசூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
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