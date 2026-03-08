Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
கிருஷ்ணகிரி

ஒசூா் ஆா்.வி. அரசுப் பள்ளியில் ரூ. 25 லட்சத்தில் மாணவா்களுக்கு உணவு சாப்பிடும் கூடம்! அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி திறந்துவைத்தாா்

News image
ஒசூா் ஆா்.வி. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உணவுக் கூடத்தை திறந்துவைத்து மாணவா்களுக்கு உணவு பரிமாறிய அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 8:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒசூா் ஆா்.வி. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஒசூா் மேயா் எஸ்.ஏ. சத்யா தனது சொந்த நிதியிலிருந்து ரூ. 25 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட மாணவா்களுக்கான உணவு அருந்தும் கூடம் மற்றும் சமையல் அறைகளை உணவு பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி திறந்துவைத்தாா்.

நிகழ்ச்சிக்கு மேயா் எஸ்.ஏ. சத்யா தலைமை தாங்கினாா். பெற்றோா்- ஆசிரியா் சங்கத் தலைவா் செந்தில்குமாா் அனைவரையும் வரவேற்றாா். மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒசூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஒய். பிரகாஷ் பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு உணவு வழங்கி மரக்கன்றுகளை நட்டுவைத்தாா்.

நிகழ்வில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் ச. தினேஷ் குமாா், ஒசூா் மாநகராட்சி ஆணையா் முகமது சபீா் ஆலம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. பி. முருகன், மாவட்ட அவைத் தலைவா் யுவராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் சுகுமாரன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எல்லோரா மணி, மாநகராட்சி சுகாதாரக் குழு தலைவா் மாதேஸ்வரன், துணை மேயா் ஆனந்தய்யா, மாமன்ற உறுப்பினா்கள் வெங்கடேஷ், பகுதி செயலாளா் ராமு, சக்திவேல், மாணவரணி அமைப்பாளா் கண்ணன், மாநகர துணை செயலாளா் ரவிக்குமாா், பொருளாளா் தியாகராஜன், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் முனிராஜ், நாகராஜ் சென்னீரன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா். தலைமை ஆசிரியா் டாக்டா் வளா்மதி நன்றி கூறினாா்.

இதைபோல சூளகிரி ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை மூலம் குடிநீா், சாலை பணிகள், பள்ளி கட்டட பணிகளை அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தாா். மேலும் 4 பேருந்துகளின் பயண வழித்தடத்தை நீட்டிப்பு செய்தாா்.

ஒசூா் அருகே தொடுதேப்பள்ளி, தென்றல் நகா், கோகுல்நகா் ஆகிய 3 புதிய நியாயவிலைக் கடைகளை திறந்துவைத்து, புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. ஒசூா் ஒன்றிய பகுதிகளில், ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் மூலம் குடிநீா், சாலை பணிகள், பள்ளி கட்டட பணிகள் தொடங்கிவைத்தாா்.

டிரெண்டிங்

தொழில் பயிற்சி நிலைய மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகள்

தொழில் பயிற்சி நிலைய மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகள்

ஒசூா் மாநகராட்சி பூங்கா திறப்பு: காணொலி வாயிலாக முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்

ஒசூா் மாநகராட்சி பூங்கா திறப்பு: காணொலி வாயிலாக முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்

தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் 3,400 நியாய விலைக் கடைகள் திறப்பு: அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி

தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் 3,400 நியாய விலைக் கடைகள் திறப்பு: அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி

ஒசூரில் 337 மாணவா்களுக்கு இலவச மிதிவண்டி

ஒசூரில் 337 மாணவா்களுக்கு இலவச மிதிவண்டி

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு