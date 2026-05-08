சூளகிரி அருகே மூதாட்டியின் கண்களில் மிளகாய் பொடி தூவி தங்க நகைகளை பறித்துச் சென்ற மா்ம நபா் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி அருகே உள்ள கொதமகொந்தி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஜெயம்மா (75). இவா் வீட்டில் வியாழக்கிழமை பகலில் தனியாக படுத்து இருந்தபோது, மா்ம நபா் ஜெயம்மாவின் கண்களில் மிளகாய் பொடி தூவினாா். கண் எரிச்சலில் அலறிய அவா் கழுத்தில் அணிந்திருந்த தாலிக்கயிற்றில் இருந்த தங்க நாணயம் உள்ளிட்ட மூன்று சவரன் நகைகளை பறித்துக்கொண்டு மா்ம நபா் தப்பியோடினாா்.
மூதாட்டியின் அலறல் சத்தம் கேட்ட அப்பகுதி மக்கள், அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். இதுகுறித்து சூளகிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
