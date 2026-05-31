மேக்கேதாட்டு பகுதியை முற்றுகையிடச் சென்ற தமிழக விவசாயிகள் ஒசூரில் தடுத்து நிறுத்தம்

மேக்கேதாட்டு பகுதியை முற்றுகையிட சென்ற தமிழக விவசாயிகளை ஒசூரில் தடுத்து நிறுத்திய போலீஸாா்.

Updated On :1 ஜூன் 2026, 12:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டில் அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கா்நாடக அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து, மேக்கேதாட்டு பகுதியை முற்றுகையிட சென்ற தமிழக விவசாயிகள் தமிழக- கா்நாடக எல்லையான ஒசூரில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனா்.

கா்நாடக எல்லையில் உள்ள மேக்கேதாட்டு பகுதியை முற்றுகையிட தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளா் பி.ஆா். பாண்டியன் தலைமையில் 500 க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தஞ்சாவூரில் இருந்து சனிக்கிழமை புறப்பட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒசூா் வந்தனா்.

பின்னா், ஒசூரில் இருந்து கா்நாடகத்தை நோக்கி அவா்கள் பேரணியாகப் புறப்பட்டனா். அப்போது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் தங்கதுரை தலைமையிலான போலீஸாா், ஒசூா் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை உள்வட்டச் சாலை அருகே அவா்களை தடுத்து நிறுத்தினா்.

இதையடுத்து, மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டும் கா்நாடகத்தின் நடவடிக்கைக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தும், வரும் ஜூன் 3 இல் முதல்வராக பதவியேற்கும் தற்போதைய துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாரைக் கண்டித்தும் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் பி.ஆா். பாண்டியன் கூறியதாவது:

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டும் கா்நாடக அரசு, பெங்களூரின் குடிநீா்த் தேவைக்காகத்தான் அணை கட்டுவதாக கூறிவருவது ஏற்புடையதல்ல. மேலும், மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டியே தீருவோம் என சவால்விடும் வகையில் துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் பேசிவருவது விவசாயிகள், தமிழக மக்கள் மத்தியில் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, ஒசூரில் இருந்து கா்நாடகத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்ற எங்களை தமிழக போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனா்.

கா்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராகப் பதவியேற்கும் டி.கே. சிவகுமாா், அரசியல் ஆதாயத்திற்காக மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தை பேசி வருகிறாா். இன மோதலை உருவாக்கும் வகையில் பேசும் அவா்மீது தமிழக அரசு, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தொடுக்க வேண்டும்.

மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய், அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி கருத்துகளைக் கேட்டறிய வேண்டும். மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டினால் அது தமிழகத்துக்கு மட்டுமல்ல, கா்நாடக விவசாயிகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதேசமயம் கேஆா்எஸ் அணையில் நீரை தேக்கிவைக்க முடியாத நிலை ஏற்படும்.

இந்த விவகாரத்தில் கா்நாடக துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாரைக் கண்டிப்பதுடன், அணை கட்ட நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். மேலும், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிட வேண்டும் என்றாா்.

