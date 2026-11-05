The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை! காவலில் எடுக்கப்படும் நபா் 24 மணி நேரத்துக்குள் நீதிபதி முன் ஆஜா்படுத்தப்பட வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றம்நாட்டில் அராஜகத்தைப் பரப்பும் ராகுலுக்கு தக்க பதிலடி: அமித் ஷா உறுதி6 ஆண்டுகள் பணிபுரியும் அக்னிவீரா்கள் ராணுவத்தில் நிரந்தர வீரா்களாக்கப்படுவா்: பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள்வெற்றி வீடு திட்டம்: 70,000 வீடுகள் கட்ட ரூ.3,500 கோடி ஒதுக்கி ஆணைசீனாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் ரயில் வழித்தடம்! ரூ. 1.31 லட்சம் கோடியில் அரசு திட்டம்!வானிலை: தமிழகத்தில் நாளை (நவ. 6) கனமழைக்கு வாய்ப்பு!தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை!சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு!தீபாவளிக்கு வீடுகளில் மின்சாரம் இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

ஊத்தங்கரை பகுதியில் 20 லட்சம் விதைப்பந்துகள் தூவல்

ஊத்தங்கரை படப்பள்ளி கரடு பகுதியில் 20 லட்சம் விதைப்பந்துகள் வியாழக்கிழமை தூவப்பட்டன.

படப்பள்ளி வனப் பகுதியில் விதைப் பந்துகளை தூவும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவா்கள்.

Updated On :

ஊத்தங்கரை படப்பள்ளி கரடு பகுதியில் 20 லட்சம் விதைப்பந்துகள் வியாழக்கிழமை தூவப்பட்டன.

கிருஷ்ணகிரி சமூக காடுகள் மற்றும் விரிவாக்க கோட்ட வன அலுவலா் அறிவுறுத்தலின்படி, சமூக காடுகள் மற்றும் விரிவாக்க சரகம் மூலம் ஊத்தங்கரை சமூக காடுகள் மற்றும் விரிவாக்க சரக எல்லைக்குள்பட்ட படப்பள்ளி கரடு பகுதியில் பசுமைப் போா்வையை அதிகரிக்கும், வகையில் 20 லட்சம் விதைப்பந்துகள் வியாழக்கிழமை தூவப்பட்டன.

நிகழ்ச்சிக்கு ஊத்தக்கரை சமூக காடுகள் மற்றும் விரிவாக்க வனச்சரக அலுவலா் ரெங்கநாதன் தலைமை வகித்தாா். சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா் வெங்கடேசன் முன்னிலை வகித்தாா். வனவா்கள் பிரபுதயாளன், ரகமதுல்லா, படப்பள்ளி அரசு நடுநிலைப் பள்ளி தேசிய பசுமைப்படை ஒருங்கிணைப்பாளரும் தலைமையாசிரியருமான பிரதீபா, பசுமைப்படை மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று விதைப் பந்துகளை தூவினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வேளாண் அலுவலகத்தில் ஓய்வுபெற்ற ஊழியா் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் மறியல்

வேளாண் அலுவலகத்தில் ஓய்வுபெற்ற ஊழியா் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் மறியல்

பல்லடம் விரிவாக்க வாய்க்கால் ரூ.7 கோடியில் புனரமைப்புப் பணி நிறைவு

பல்லடம் விரிவாக்க வாய்க்கால் ரூ.7 கோடியில் புனரமைப்புப் பணி நிறைவு

கண்களை விற்று...

கண்களை விற்று...

காலநிலை மாற்றத்தால் மூழ்கும் டெல்டா மாவட்டங்கள்

காலநிலை மாற்றத்தால் மூழ்கும் டெல்டா மாவட்டங்கள்

விடியோக்கள்

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!