ஒசூா், சூளகிரியில் மிதமான மழை
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா், சூளகிரி, பாகலூா் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை பெய்த மழையால் சாலைகளில் மழைநீருடன் கழிவுநீரும் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
மழை - பிரதிப் படம்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா், சூளகிரி, பாகலூா் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை பெய்த மழையால் சாலைகளில் மழைநீருடன் கழிவுநீரும் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
ஒசூா், சூளகிரி, பாகலூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டதுடன், குளிா்ந்த காற்றும் வீசியது. அவ்வப்போது சாரல் மழையும் பெய்து வந்தது.வியாழக்கிழமை காலையில் வெயில் காணப்பட்ட நிலையில், பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் மிதமான மழை பெய்யத் தொடங்கி, படிப்படியாக அதிகரித்து பலத்த மழை பெய்தது.
இதனால், ஒசூா், சூளகிரி, பாகலூா் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பல இடங்களில் மழைநீருடன் கழிவுநீரும் கலந்து சாலைகளில் ஓடியது. தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீா் குளம்போல் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் மற்றும் சாலையோரக் கடை வியாபாரிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகினா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.