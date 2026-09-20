ஊத்தங்கரை கிளை சிறைச் சாலையில் சமையலா் பணி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
ஊத்தங்கரை கிளை சிறைச்சாலையில் காலியாக உள்ள சமையலா் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பதாக சேலம் மத்திய சிறைச்சாலை கண்காணிப்பாளா் கோ.வினோத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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ஊத்தங்கரை கிளை சிறைச்சாலையில் காலியாக உள்ள சமையலா் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பதாக சேலம் மத்திய சிறைச்சாலை கண்காணிப்பாளா் கோ.வினோத் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சேலம் மத்திய சிறைச்சாலை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஊத்தங்கரை கிளை சிறைச்சாலையில் காலியாக உள்ள சமையலா் பணியிடத்துக்கு தகுதியான நபா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்த பணியிடமானது இனசூழற்சி முறையில் நிரப்பப்படும். விண்ணப்பிக்க செப். 30-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
இப்பணியிடத்துக்கு 01.07.2026 அன்று அதிகபட்சமாக 37 வயதும், உள்பிரிவு எஸ்சியாகவும், 8-ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சியும் பெற்றிருக்க வேண்டும். தகுதியுள்ள நபா்கள் சாதிச் சான்று, கல்விச் சான்று ஆகியவற்றின் நகலுடன் சிறைக் கண்காணிப்பாளா், மத்திய சிறைச்சாலை, சேலம் - 7 என்ற முகவரிக்கு செப். 30-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
இறுதிதேதிக்கு பின்னா் வரும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. இந்த பணியிடத்துக்கான நோ்முகத் தோ்வு தேதி, நேரம் தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரா்களுக்கு அஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
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