மக்கள் குறைதீா் திட்டம்: 361 மனுக்கள் அளிப்பு
நாமக்கல்: நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், முதியோா், விதவையா், கல்வி உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, வங்கிக் கடன் உதவி, குடிசை மாற்றுவாரிய வீடு, குடிநீா் வசதி, சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் வேண்டி பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து மொத்தம் 361 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நவ. 19-இல் நடைபெற்ற 58-ஆவது தேசிய நூலக வார விழாவில் ராசிபுரம் முழுநேர நூலகத்தின் மூன்றாம் நிலை நூலகா் சு.விஜயலட்சுமி 2024-2025-ஆம் ஆண்டுக்கான நல்நூலகா் விருதான டாக்டா் எஸ்.ஆா்.அரங்கநாதன் விருதும், குமாரபாளையம் வாசகா் வட்டத் தலைவா் விடியல் பிரகாஷ் சிறந்த வாசகா் வட்டத்துக்கான நூலக ஆா்வலா் விருதும் பெற்றிருந்தனா். அவா்கள் ஆட்சியரிடம் விருதைக் காட்டி வாழ்த்து பெற்றனா்.
மேலும், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் காளப்பநாயக்கன்பட்டி சமூகநீதி அரசுப் பள்ளி மாணவா் விடுதியில் காவலராக பணியாற்றி உயிரிழந்தவரின் மனைவிக்கு சமூகநீதி அரசு கல்லூரி மாணவியா் விடுதியில் கருணை அடிப்படையில் சமையலா் பணியிடத்துக்கான நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகளைச் சந்தித்து மனுக்களைப் பெற்று, அவா்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.க.சரவணன், திட்ட இயக்குநா் (மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை) சு.வடிவேல், திருச்செங்கோடு கோட்டாட்சியா் பி.எஸ்.லெனின், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் க.பா.அருளரசு, தனித்துணை ஆட்சியா் (ச.பா.தி) சு.சுந்தரராஜன், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் மு.கிருஷ்ணவேணி, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் ஏ.கே.சுரேஷ்குமாா், மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலா் எஸ்.கலைச்செல்வி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.