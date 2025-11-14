339 மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள்: எம்.பி. ராஜேஸ்குமாா் வழங்கினாா்
நாமக்கல் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 339 மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை எம்.பி. கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.
நாமக்கல் மாவட்ட பள்ளிக் கல்வித் துறை, பிற்பட்டோா் நலத் துறை சாா்பில் நாமக்கல் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் பெ.ராமலிங்கம், மாநகராட்சி மேயா் து.கலாநிதி, முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ஏ.எஸ்.எழிலரசி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டிகளை வழங்கி மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா் பேசியதாவது:
மாணவா்களின் நலனுக்காக பல்வேறு சிறப்புத் திட்டங்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடா்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறாா். காலை உணவுத் திட்டம், இல்லம்தேடி கல்வி, நம்பள்ளி நம்பெருமை, எண்ணும் எழுத்தும், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மறுகட்டமைப்பு, இணைய வசதி, உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு, நான் முதல்வன் திட்டம், கல்லூரி கனவு, அரசு பள்ளியில் பயின்றவா்கள் மருத்துவம், பொறியியல் படிக்க 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு என பல்வேறு திட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன.
தற்போது 11-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 339 மாணவிகளுக்கு ரூ.16.36 லட்சம் மதிப்பில் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படுகின்றன. அரசின் திட்டங்களை நல்லமுறையில் பயன்படுத்தி கல்வியில் மாணவா்கள் மேம்பட வேண்டும்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 2025-26 ஆம் கல்வியாண்டில் 103 அரசுப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 4,724 மாணவா்கள், 5,337 மாணவிகள் என மொத்தம் 10,061 பேருக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட உள்ளது என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் துணைமேயா் செ.பூபதி, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் ம.கிருஷ்ணவேணி, மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் கே.எஸ்.புருஷோத்தமன், ஆசிரியா்கள், மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.
என்கே-14-சைக்கிள்
நாமக்கல் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டிகளை வழங்கிய எம்.பி. கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் உள்ளிட்டோா்.