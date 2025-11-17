நாமக்கல்
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயருக்கு வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்கார முன்பதிவு இன்று தொடக்கம்
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்கார முன்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 18) தொடங்குகிறது.
நாமக்கல்: நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்கார முன்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 18) தொடங்குகிறது.
நாமக்கல்லில் புகழ்பெற்ற ஆஞ்சனேயா் கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு 18 அடி உயரத்தில் கைகூப்பி நின்றவாறு சுவாமி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறாா். ஆண்டுதோறும் காா்த்திகை, மாா்கழி, தை மாதங்களில் ஆஞ்சனேயருக்கு வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்காரம் நடைபெறும். நிகழாண்டில் இதற்கான முன்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்குகிறது.
சுவாமிக்கு வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்காரம் செய்ய விரும்புவோா், திருக்கோயில் நிா்வாக அலுவலகத்தை தொடா்புகொள்ளலாம் என கோயில் உதவி ஆணையா் இரா. இளையராஜா தெரிவித்துள்ளாா்.