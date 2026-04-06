சேந்தமங்கலம் பழங்குடியின தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் சி.சந்திரசேகரன் எருமப்பட்டி பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
எருமப்பட்டி ஒன்றியத்திற்கு உள்பட்ட, பவித்திரம், பவித்திரம்புதூா், கஸ்தூரிப்பட்டி, வரதராஜபுரம், காவக்காரப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், அதிமுக தொகுதி தோ்தல் பொறுப்பாளா் வழக்குரைஞா் பாலுசாமி தலைமையில் அதிமுக வேட்பாளா் சி.சந்திரசேகரன், அமமுக மாவட்டச் செயலாளா் பழனிவேலு, ஒன்றியச் செயலாளா் மூா்த்தி மற்றும் நிா்வாகிகள் கிராமம், வீதிவாரியாகச் சென்று மக்களிடையே அதிமுகவின் தோ்தல் அறிக்கை, வாக்குறுதிகளை எடுத்துக்கூறி வாக்கு சேகரித்தனா்.
வேட்பாளா் சி.சந்திரசேகரன், எம்எல்ஏவாக இருந்தபோது தொகுதிக்கு செய்த சாதனைகளை பட்டியலிட்டு பெண்களிடம் வாக்கு சேகரித்தாா். ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் அதிமுக நிா்வாகிகள் சாா்பில் வேட்பாளருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
நெல் அறுவடை செய்து வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா்
ஈஸ்டா் பண்டிகை: வாழ்த்து தெரிவித்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா்
குடியாத்தம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
