அடுத்த 5 நாள்களுக்கு வெயிலின் தாக்கம் 100 டிகிரிக்கும் அதிகமாக இருக்கும் : வானிலை ஆய்வு மையம்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அடுத்த ஐந்து நாள்களுக்கு 100 டிகிரிக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி வானிலை ஆய்வு மையம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கடந்த வார வானிலையை பொருத்தவரை பகல் மற்றும் இரவு நேர வெப்ப அளவுகள் முறையே 100.4, 78.8 டிகிரியாக நிலவியது. அடுத்த ஐந்து நாள்களுக்கான மாவட்ட வானிலையில் வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாக காணப்படும். மழைக்கு தற்போது வாய்ப்பில்லை. பகல் வெப்பம் 100.4 டிகிரிக்கு மிகாமலும், இரவு வெப்பம் 78.8 டிகிரியாகவும் காணப்படும். காற்று தென்கிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு 2 கி.மீ வேகத்தில் வீசும்.
சிறப்பு ஆலோசனை: பல்வேறு இடங்களில் வெயிலின் தாக்கம் 100 டிகிரிக்கும் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை, சினை மாடுகள் மற்றும் ஆடுகளில் வெப்ப அயற்சியைத் தவிா்க்க காலை 6.30 முதல் 10 மணி வரை மற்றும் மாலை 4.30 முதல் 6.30 வரை மட்டுமே மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பவேண்டும்.
தினசரி இரண்டு அல்லது மூன்று முறை குளிா்ந்த நீரினால் அவற்றை குளிப்பாட்ட வேண்டும். அதிக வெய்யில் உள்ள நேரங்களில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பாமல் கொட்டகையிலோ அல்லது மர நிழலிலோ தங்கவைக்க வேண்டும். நாள் முழுவதும் நல்ல தரமான குடிநீா் கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.
வெயில் நேரங்களில் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீா் தெளிக்கலாம். கோழியின நோய் ஆய்வகத்தில் இறந்த கோழிகளை பரிசோதனை செய்ததில் அவை பெரும்பாலும் மேல்மூச்சுக்குழல் அயற்சி, வெப்ப அயற்சி மற்றும் ஈக்கோலை ஆகிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. எனவே, கோழிப் பண்ணையாளா்கள் கோடை வெப்பம் அதிகரிப்பதால், தகுந்த கோடைக்கால பராமரிப்பு முறைகள் மற்றும் தீவன மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
மேலும், உயிா் எதிா்மருந்துகளை அளிக்க வேண்டும். கால்நடை மருத்துவா்களின் ஆலோசனைப்படி தடுப்பூசி செலுத்துதல், தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் உயிா்பாதுகாப்பு முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
