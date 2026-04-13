திருச்செங்கோடு தொகுதி தவெக வேட்பாளா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் திங்கள்கிழமை இறையமங்கலம் பகுதியில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
இஸ்லாமிய மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் வெள்ளியம்பாளையம் பகுதியில் தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கி அவா் வாக்கு சேகரித்தாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது:
சிறுபான்மையினருக்கு குறிப்பாக இஸ்லாமியா்களுக்கு விஜய் எப்போதும் மதிப்பு அளிப்பவா். மதச்சாா்பற்ற சமூக நீதிக்கொள்கையை தவெக பின்பற்றுகிறது. எப்போதும் தவெக உங்கள் பக்கமே நிற்கும். இதையெல்லாம் நீங்கள் நன்றாக உணா்ந்து விஜய் தலைமையில் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைய வாய்ப்புத் தரவேண்டும் என்றாா்.
கோவில்பட்டி, கயத்தாறில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
நெல்லையில் தவெக வாக்கு சேகரிப்பு
குடியாத்தம்: தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
கோவில்பட்டி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
