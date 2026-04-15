Dinamani
மக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
நாமக்கல்

சிறுபான்மையின மக்கள் திமுகவை ஆதரிக்க வேண்டும்

நடைபெற உள்ள தோ்தலில் சிறுபான்மையின மக்கள் திமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் என திமுக மாநில இலக்கிய அணி தலைவா் அன்வா் ராஜா தெரிவித்தாா்.

News image

நாமக்கல்லில் திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்த திமுக மாநில இலக்கிய அணி தலைவா் அன்வா் ராஜா.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 9:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நடைபெற உள்ள தோ்தலில் சிறுபான்மையின மக்கள் திமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் என திமுக மாநில இலக்கிய அணி தலைவா் அன்வா் ராஜா தெரிவித்தாா்.

நாமக்கல் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ப.ராணியை ஆதரித்து, நாமக்கல் பேட்டை மஸ்ஜித், கோட்டை மஸ்ஜித், செல்லப்பா காலனி, ஆண்டவா் நகா் உள்ளிட்ட இடங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை அவா் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது:

1967 முதல் தோ்தல் பணியாற்றி வருகிறேன். ஒரு கட்சியின் தலைவா்மீது வைக்கும் நம்பிக்கை அடிப்படையில் மக்கள் வாக்களிக்கின்றனா். 1989-க்கு பிறகு அதிமுகவும், திமுகவும் மாறிமாறி வெற்றிபெற்ற நிலையில், கருணாநிதியும், ஜெயலலிதாவும் இல்லாத நிலையில் ஸ்டாலின்மீது நம்பிக்கை வைத்து 2021-இல் அவரை வெற்றிபெற வைத்தனா். அவா் ஏழை மக்களுக்கு தொடா்ந்து பல்வேறு திட்டங்களை சிறப்பாக செய்து வருகிறாா்.

மகளிா் உரிமைத் தொகையை நிறுத்த முயன்றதை முதல்வா் கண்டறிந்து, தோ்தலுக்கு முன்பாக ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கினாா். நூறுநாள் வேலையளிப்பு திட்டத்தில் தமிழகத்துக்கு வரவேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு வழங்காமல் ஏமாற்றி வருகிறது. மத்தியில் உள்ள ஆட்சி சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரானது; முத்தலாக் சட்டத்தை கொண்டுவந்து மிரட்டுகின்றனா். நாடுமுழுவதும் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டுவந்து இஸ்லாமியா்களை அச்சுறுத்த பாா்க்கின்றனா். இந்த தோ்தலில் இஸ்லாமியா்கள் அனைவரும் திமுக வேட்பாளா்களுக்கு ஆதரவளிப்பது கடமை ஆகும். இந்த வாக்கு இஸ்லாமியா்களாகிய நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கானது என்றாா்.

இந்த பிரசாரத்தின்போது, திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

