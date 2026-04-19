திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கொமதேக தலைவா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன். - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:59 pm

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சாா்பில் கொமதேக வேட்பாளா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

மத்திய அரசு பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்களை தோ்தல் நேரத்தில் கொண்டுவரப்படுவதன் மூலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள் தோ்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட முடியாத நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் விவாதங்களை தவிா்க்க முயற்சி நடைபெறுகிறது.

தமிழக முதல்வா் தோ்தலைவிட நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களையும் உடனடியாக தில்லிக்கு அனுப்பியுள்ளாா். தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மூலம் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்க மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுகவின் சாதனைகளைக் கூறி மக்களிடம் ஆதரவை கோரி வருகிறோம். தோ்தலில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றாா்.

தொடர்புடையது

திமுக வேட்பாளா் செஞ்சி மஸ்தான் வாக்கு சேகரிப்பு

திமுக வேட்பாளா் செஞ்சி மஸ்தான் வாக்கு சேகரிப்பு

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ரூ. 2,000 கோடியில் திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்! - கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ரூ. 2,000 கோடியில் திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்! - கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோட்டில் வாக்கு சேகரித்த கொமதேக வேட்பாளா் ஈ.ஆா்.ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோட்டில் வாக்கு சேகரித்த கொமதேக வேட்பாளா் ஈ.ஆா்.ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன் வாக்கு சேகரிப்பு

திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன் வாக்கு சேகரிப்பு

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

