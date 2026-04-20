மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
நாமக்கல்

பள்ளிபாளையத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் பி.தங்கமணி வாக்கு சேகரிப்பு

பள்ளிபாளையம் நகரில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட குமாரபாளையம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பி.தங்கமணி.

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:12 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குமாரபாளையம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட பள்ளிபாளையம் நகரப் பகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளா் பி.தங்கமணி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையம் தொகுதியில் நான்காவது முறையாக அதிமுக சாா்பில் பி.தங்கமணி போட்டியிடுகிறாா். மூன்று வாரமாக தொகுதிக்கு உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் அவா் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறாா்.

அந்தவகையில், பள்ளிபாளையம் நகரம், ஒன்றியப் பகுதிகளில் அவா் திங்கள்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, திருச்செங்கோடு பிரசாரத்தின்போது அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகளை எடுத்துக்கூறி அவா் மக்களிடையே வாக்கு சேகரித்தாா். அவருக்கு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்தும், மலா்களை தூவியும் வரவேற்பு அளித்தனா்.

அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் சிறப்பு நிதியாக ரூ. 10 ஆயிரம் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். மகளிா் உதவித்தொகை ரூ. 2 ஆயிரமாக உயா்த்தி வழங்கப்படும். பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி, நெசவாளா்களுக்கு இலவச மின்சாரம், மாணவா்களுக்கான கல்விக்கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட தோ்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள 297 வாக்குறுதிகளை அவா் விரிவாக எடுத்துரைத்தாா். இந்த வாக்கு சேகரிப்பின்போது அதிமுக, கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் உடனிருந்தனா்.

