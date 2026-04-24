நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் தங்களுக்கான வாக்குச்சாவடிக்கு வியாழக்கிழமை காலையிலே சென்று வாக்களித்தனா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சா் பி. தங்கமணி போட்டியிட்டாா். கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பல்வேறு இடங்களில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட அவா் தொகுதிக்கு உள்பட்ட தன்னுடைய வீட்டின் அருகே உள்ள கோவிந்தம்பாளையம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் குடும்பத்தினருடன் சென்று வாக்களித்தாா்.
நாமக்கல் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அழகுநகரில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகன், பெரியப்பட்டியில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா்.
மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன் தனது சொந்த கிராமமான பொட்டணத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியரும், நாமக்கல் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான துா்காமூா்த்தி, ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணாபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிக்குச் சென்று வாக்களித்தாா்.
மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா், ராசிபுரம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட கட்டனாச்சம்பட்டி கிளை நூலகத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். தமிழக வெற்றிக்கழக நாமக்கல் தொகுதி வேட்பாளா் சி.எஸ். திலீப், நாமக்கல் மாநகராட்சி கோட்டை தொடக்கப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். இதேபோல மற்ற தொகுதிகளில் உள்ள அரசியல் கட்சி, சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மற்றும் முக்கிய அரசியல் பிரமுகா்கள் அனைவரும் வாக்களித்தனா்.
ஜனநாயக கடமையாற்றிய நாமக்கல் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கே.பி. ராணி.
நாமக்கல் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகன்.
