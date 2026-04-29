நாமக்கல்

தொழிலாளியை தாக்கிய 3 போ் கைது

பள்ளிபாளையம் அருகே முன்விரோதம் காரணமாக தொழிலாளியை தாக்கிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 9:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பள்ளிபாளையம் அருகே முன்விரோதம் காரணமாக தொழிலாளியை தாக்கிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பள்ளிபாளையம் சேசாயி காகித ஆலை காலனி பகுதியில் உள்ள மதுக்கடை அருகே கிழக்குத் தொட்டிப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த வஜ்ரவேல் (55) நின்று கொண்டிருந்தாா். அங்கு வந்த அதே ஊரைச் சோ்ந்த வல்லரசு (26), விஜயன் (27), ரகுபதி (28) ஆகிய மூவரும் வஜ்ரவேலை முன்விரோதம் காரணமாக தாக்கியுள்ளாா். இதில் வஜ்ரவேலுக்கு தலை, உடலில் காயம் ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து பள்ளிபாளையம் காவல் நிலையத்தில் வஜ்ரவேல் அளித்த புகாரின்பேரில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் இளையசூரியன் மூவரையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகிறாா்.

பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: 4 போ் கைது

பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: 4 போ் கைது

தொழிலாளி கொலை: 3 போ் கைது

பெண்ணை தாக்கிய இருவா் கைது; 7 போ் மீது வழக்கு

1,230 போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த 6 போ் கைது

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

தினமணி செய்திச் சேவை

