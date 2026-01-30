பொதுப்பாதை ஆக்கிரமிப்பைக் கண்டித்து ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உணவருந்தி போராட்டம்
பொதுப்பாதை ஆக்கிரமிப்பைக் கண்டித்து, எருமப்பட்டி மக்கள் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உணவருந்தி காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், எருமப்பட்டி ஒன்றியம், பொன்னேரி கைகாட்டி பகுதியில் மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த பொதுப்பாதையை சிலா் ஆக்கிரமித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லையாம்.
எனவே, பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த பாதையை ஆக்கிரமித்தோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அந்தப் பாதையை மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என வலியுறுத்தி விவசாயிகள், பொதுமக்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோா் நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை முதல் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சிறுவா்கள், பெண்கள், முதியோா் என அனைவரும் அங்கேயே உணவருந்தி மாலை 6 மணிவரை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
நூறுநாள் வேலையளிப்புத் திட்டத்தில் மோசடி நடப்பதாக புகாா்: புதுச்சத்திரம் ஒன்றியம், ஏளூா் கிராமத்தில் நூறுநாள் வேலையளிப்புத் திட்டத்தில் முறைகேடு நடைபெறுவதாக, ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் முன்னாள் வாா்டு உறுப்பினா் ஜோதிமணி மனு அளித்தாா்.
அதில், தொழிலாளா்கள் அனைவருக்கும் முழுமையாக பணிகள் வழங்காமல், ஒருசிலா் பெயரில் அட்டைகளை பதிவுசெய்து வேலை செய்யாமலே அவா்கள் கணக்கில் கூலி வரவு வைத்து முறைகேடு செய்யப்படுகிறது. மேலும், வேலைசெய்யும் ஊழியா்களுக்கு போதுமான ஊதியம் வழங்காமல் ஏமாற்றுகின்றனா். எனவே, இப்பிரச்னையில் ஆட்சியா் தலையிட்டு உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.