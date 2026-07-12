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நாமக்கல்

முட்டை விலை 5 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 6.60-ஆக மீண்டும் உச்சம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை ஐந்து காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 6.60-ஆக மீண்டும் உச்சம் தொட்டது.

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முட்டை - பிரதிப் படம்

Updated On :12 ஜூலை 2026, 1:00 am IST

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை ஐந்து காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 6.60-ஆக மீண்டும் உச்சம் தொட்டது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலை நிா்ணயத்தில் மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது. மற்ற மண்டலங்களில் விலையில் மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில், இங்கும் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை ஐந்து காசுகள் உயா்த்தப்பட்டு ரூ. 6.60-ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி கிலோ விலை ரூ. 151-ஆகவும், முட்டைக் கோழி கிலோ விலை ரூ. 110-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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