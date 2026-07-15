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நாமக்கல்

ரூ. 7-ஐ நோக்கிச் செல்லும் முட்டை விலை: இப்போது ரூ. 6.75

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மேலும் 5 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 6.75-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.

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முட்டை விலை உயர்வு - பிரதிப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மேலும் 5 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 6.75-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது. அப்போது, முட்டை உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள்களின் விலை தொடா்ந்து உயா்ந்து வருவதாலும், வாகனங்களுக்கான வாடகை கட்டணம் உயா்வு, மற்ற மண்டலங்களில் விலை உயா்வு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு விலையில் மாற்றம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மேலும் 5 காசுகள் உயா்த்தப்பட்டு ரூ. 6.75-ஆக தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 151-ஆகவும், முட்டைக் கோழி ரூ. 120-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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