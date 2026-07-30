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நாமக்கல்

முட்டை விலை ரூ. 6-ஆக நீடிப்பு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை தொடா்ந்து ரூ. 6-ஆக நீடிக்கிறது.

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முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 12:32 am IST

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை தொடா்ந்து ரூ. 6-ஆக நீடிக்கிறது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலை நிா்ணயத்தில் மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது. முட்டை உற்பத்தி அதிகரிப்பு, ஏற்றுமதி செய்ய முடியாததால் தேக்கம், இதர மண்டலங்களில் தொடா்ச்சியாக விலை சரிவு, இவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு விலையில் மாற்றம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழு முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலையை மாற்றம் செய்யாமல் ரூ. 6-ஆக அறிவித்தது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை கிலோ ரூ. 107-ஆகவும், முட்டைக் கோழி கிலோ ரூ. 102-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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