இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவு: நடிகா் சங்கத்தினா் அஞ்சலி

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திரைப்பட இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவையொட்டி, நாமக்கல் மாவட்ட நடிகா் சங்கத்தினா் அவரது உருவப்படத்திற்கு மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா்.
திரைப்பட இயக்குநா் பாரதிராஜா புதன்கிழமை காலை காலமானாா். இவருக்கு தென்னிந்திய நடிகா் சங்கம் சாா்பில் நாமக்கல் மணிக்கூண்டு அருகே அவரது உருவப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. அச்சங்கத்தின் நியமன செயற்குழு உறுப்பினா் சரவணன் தலைமையில் நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், நாடக நடிகா்கள் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா். சங்க நிா்வாகிகள் செந்தில்குமாா், என்.சி. ரவி, தேவராஜ், நரசிம்மன், விஜயகாந்த் குமாா், லதா, ராஜம், வத்சலா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.