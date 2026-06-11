Dinamani
உலகக் கோப்பை கால்பந்து இன்று தொடக்கம்: வரலாற்றில் மிகப் பெரிய போட்டி மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் வெடித்த மோதல்5 பேரவை தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தோ்தல்: தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி கடிதம் முதல்வா் விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது அமெரிக்கா, சீனாவுக்கு இந்திய மின்னணுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி: அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல் எம்எஃப்ஐ நிறுவனங்களுக்கு கடன் உத்தரவாத திட்டம்: மத்திய அரசு நீட்டிப்பு
/
நாமக்கல்

இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவு: நடிகா் சங்கத்தினா் அஞ்சலி

திரைப்பட இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவையொட்டி, நாமக்கல் மாவட்ட நடிகா் சங்கத்தினா் அவரது உருவப்படத்திற்கு மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா்.

News image

நாமக்கல் மணிக்கூண்டு அருகே பாரதிராஜா உருவப்படத்துக்கு மலா்தூவி மரியாதை செலுத்திய தென்னிந்திய நடிகா் சங்க உறுப்பினா்கள்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 5:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திரைப்பட இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவையொட்டி, நாமக்கல் மாவட்ட நடிகா் சங்கத்தினா் அவரது உருவப்படத்திற்கு மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா்.

திரைப்பட இயக்குநா் பாரதிராஜா புதன்கிழமை காலை காலமானாா். இவருக்கு தென்னிந்திய நடிகா் சங்கம் சாா்பில் நாமக்கல் மணிக்கூண்டு அருகே அவரது உருவப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. அச்சங்கத்தின் நியமன செயற்குழு உறுப்பினா் சரவணன் தலைமையில் நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், நாடக நடிகா்கள் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா். சங்க நிா்வாகிகள் செந்தில்குமாா், என்.சி. ரவி, தேவராஜ், நரசிம்மன், விஜயகாந்த் குமாா், லதா, ராஜம், வத்சலா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவுக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் இரங்கல்

இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவுக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் இரங்கல்

இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவு: திரை பிரபலங்கள் இரங்கல்

இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவு: திரை பிரபலங்கள் இரங்கல்

பாரதிராஜா மறைவு: குடியரசு துணைத் தலைவா், ஆளுநா் இரங்கல்

பாரதிராஜா மறைவு: குடியரசு துணைத் தலைவா், ஆளுநா் இரங்கல்

இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவு: முதல்வா் விஜய் நேரில் அஞ்சலி

இயக்குநா் பாரதிராஜா மறைவு: முதல்வா் விஜய் நேரில் அஞ்சலி

விடியோக்கள்

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |