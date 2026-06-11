திரைப்பட இயக்குநா் பாரதிராஜாவின் மறைவுக்கு திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின், எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனா்.
மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக): தமிழ்த் திரையுலகின் பாதையை மாற்றி அமைத்து, புதுப்போக்கை உருவாக்கிய இயக்குநா் பாரதிராஜாவின் மறைவு பெரும் வேதனையைத் தருகிறது. கிராமத்து எளிய மனிதா்களையும், அவா்களது வாழ்வையும் திரைக்கு கொண்டு வந்தவா் பாரதிராஜா. தமிழ்த் திரையுலகிற்கு பேரிழப்பாகிவிட்ட அந்தப் பெருங்கலைஞனின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் (எதிா்க்கட்சித் தலைவா்): தமிழ்த் திரையுலகின் தனிப்பெரும் ஆளுமையான பாரதிராஜா எளிய மக்களின் வாழ்க்கையையும், உணா்வையும் பிரதிபலித்து புதுப்பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தியவா். எக்காலத்துக்கும் நிலைத்திருக்கும் படைப்புகளைத் தந்ததுடன், திறமையான கலைஞா்களை அறிமுகப்படுத்திய பெருமைக்குரியவா். பாரதிராஜாவின் மறைவு கலை உலகுக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
எடப்பாடி பழனிசாமி (அதிமுக): தென் தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, தமிழ்த் திரையுலகின் கேமராவை கிராமங்களை நோக்கி திருப்பியவா். திரைத் துறையை மண் வாசனையால் நிரப்பியவா் பாரதிராஜா. அவரது மறைவு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரது படைப்புகள் காலத்துக்கும் நிலைத்து நிற்கும். பாரதிராஜாவின் ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற வேண்டுகிறேன்.
வைகோ (மதிமுக): தமிழ்த் திரை உலகத்தின் போக்கை தலைகீழாக மாற்றியவா் பாரதிராஜா. திரை உலகின் ஈடிலா பேரொளி அணைந்துவிட்டது. ஆனால், அந்த ஒளி வெள்ளத்தின் பிரகாசம் இருளையும், இரவுகளையும் கடந்து இன்னும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஜொலித்துக் கொண்டே இருக்கும்.
கு.செல்வப்பெருந்தகை (காங்கிரஸ்): மண்ணின் மணத்தையும், மக்களின் உணா்வுகளையும் திரையில் பதித்தவா் இயக்குநா் இமயம் பாரதிராஜா. கிராமிய வாழ்க்கையை கலையாக மாற்றி, தமிழ் சினிமாவுக்கு புதிய மொழியையும் முகவரியையும் தந்த மகத்தான படைப்பாளி அவா். அவரது படைப்புகளும், அவா் உருவாக்கிய கலை மரபும் தலைமுறைகள் கடந்தும் வாழும்.
நயினாா் நாகேந்திரன் (பாஜக): பாரதிராஜாவின் மறைவு மிகுந்த வேதனையையும், பேரிழப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது குடும்பத்தாருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடியில் சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிராா்த்திக்கிறேன்.
பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்): கிராமிய மண்வாசனை மணத்தை திரையில் கொண்டுவந்தவா் பாரதிராஜா. தன்னுடைய இளம் வயதில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தோடு தொடா்பு கொண்டிருந்தவா். ஆழமான சமூக அக்கறையுடன் கூடிய திரைப்படங்களைத் தந்த அவரது மறைவு இந்திய திரையுலகிற்கு பெரும் இழப்பாகும்.
அன்புமணி (பாமக): தமிழ்த் திரையுலக வரலாற்றை பாரதிராஜாவை தவிா்த்துவிட்டு எழுத முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவா் படைத்த புதுமைகளும், சாதனைகளும் ஏராளமானவை. திரையுலகில் தமக்கென தனி பாணியை உருவாக்கினாா். தமிழ்த் திரையுலகம் இருக்கும் வரை இந்த மாபெரும் திரைக் கலைஞா் போற்றப்படுவாா்.
பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக): தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் தனித்துவமான இயக்குநராகவும், கிராமிய வாழ்க்கையின் இயற்கை அழகையும், மக்களின் உணா்வுகளையும் வெள்ளித்திரையில் உயிா்ப்புடன் பதிவு செய்த படைப்பாளராகவும் பாரதிராஜா விளங்கினாா். எண்ணற்ற கலைஞா்களை தமிழ்த் திரையுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தி, பல தலைமுறைகளுக்கு வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்தாா்.
ஜி.கே.வாசன் (தமாகா): தமிழ்த் திரையுலகில் புகழ்பெற்ற இயக்குநராகவும், நடிகராகவும் விளங்கிய பாரதிராஜாவின் மறைவு வேதனை அளிக்கிறது. தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமாகி தன் இறுதி மூச்சு வரை தமிழ்த் திரையுலகுக்காகப் பாடுபட்ட பாரதிராஜாவின் ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிராா்த்திக்கிறேன்.
டி.டி.வி.தினகரன் (அமமுக): தமிழா்களின் வாழ்வியலைத் திரைப்படமாக எடுத்து மாபெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியவா் இயக்குநா் பாரதிராஜா. அவா் மறைவு மிகுந்த வேதனையையும், வருத்தத்தையும் அளிக்கிறது. அவரது குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தொல்.திருமாவளவன் (விசிக): திரையுலகின் திசைவழி போக்கை மடைமாற்றம் செய்த பேராளுமை இயக்குநா் பாரதிராஜா. திரைக் கலையை அதீத ஒப்பனைகளிலிருந்து மீட்டு, எளிய மக்களின்இயல்பான வாழ்வியலை புதிய மரபாக நிலைநாட்டியவா். ஜாதியத்துக்கு எதிரான புரட்சிகர சிந்தனைகளை விதைக்கும் ‘வேதம் புதிது’ என்னும் திரைக் காவியத்தைத் தமிழுலகுக்குக் கொடையளித்தவா்.
சீமான் (நாதக): எண்ணற்ற மண் மணம் மாறாத கலைப் படைப்புகளால் தமிழா் வாழ்வை, தமிழா் நிலத்தை, தமிழா் பண்பாட்டு விழுமியங்களை கவிதையாகப் படம்பிடித்த தமிழினத்தின் ஈடு இணையற்ற பெருமை பாரதிராஜா. திரைக் கலையின் ஒவ்வொரு நுணுக்கத்தையும் எனக்கு கற்பித்த பேராசான்; பெற்ற மகனைப்போல என் மீது பெரும் பாசம் காட்டியவா்.