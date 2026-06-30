திருச்செங்கோடு அருகே தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள்களை விற்பனை செய்த மளிகைக் கடைக்காரரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கொக்கராயன்பேட்டையில் மோகன்ராஜ் (38), மளிகைக் கடையில் போலீஸாா் அண்மையில் சோதனை செய்தனா். அதில், தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனைக்காக வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
அதையடுத்து, கடையில் இருந்த புகையிலை பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், மோகன்ராஜை கைது செய்து வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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