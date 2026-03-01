Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
நாமக்கல்

கிணற்றில் மிதந்த விவசாயி சடலம் மீட்பு

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :1 மார்ச் 2026, 7:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமத்தி வேலூா் அருகே கிணற்றில் மிதந்த விவசாயியின் சடலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீட்கப்பட்டது.

பரமத்தி வேலூரை அடுத்த கொந்தளம் சின்னாம்பள்ளிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (58). இவா் சனிக்கிழமை இரவு அப்பகுதியில் உள்ள தோட்டத்தில் தண்ணீா் பாய்ச்சும் வேலைக்கு சென்றிருந்தாா்.

இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீண்ட நேரமாகியும் கணேசன் வீடு திரும்பாததால் சந்தேகமடைந்த அவரது மனைவி ராணி தோட்டத்திற்கு சென்று பாா்த்தாா்.

அப்போது, அங்குள்ள கிணற்றில் கணேசன் இறந்த நிலையில் மிதந்ததை பாா்த்து அதிா்ச்சி அடைந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் கணேசனின் உடலை மீட்டு வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்த போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

நெலாக்கோட்டை வனத்தில் கிணற்றில் மிதந்த புலி சடலம் மீட்பு

நெலாக்கோட்டை வனத்தில் கிணற்றில் மிதந்த புலி சடலம் மீட்பு

கிணற்றில் தவறிவிழுந்த விவசாயி உயிரிழப்பு

கிணற்றில் தவறிவிழுந்த விவசாயி உயிரிழப்பு

கிணற்றிலிருந்து மூதாட்டி சடலம் மீட்பு

கிணற்றிலிருந்து மூதாட்டி சடலம் மீட்பு

களியக்காவிளை அருகே ஆண் சடலம் மீட்பு

களியக்காவிளை அருகே ஆண் சடலம் மீட்பு

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு