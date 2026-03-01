/
கோப்புப் படம்
Updated On :1 மார்ச் 2026, 7:35 pm
பரமத்தி வேலூா் அருகே கிணற்றில் மிதந்த விவசாயியின் சடலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீட்கப்பட்டது.
பரமத்தி வேலூரை அடுத்த கொந்தளம் சின்னாம்பள்ளிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (58). இவா் சனிக்கிழமை இரவு அப்பகுதியில் உள்ள தோட்டத்தில் தண்ணீா் பாய்ச்சும் வேலைக்கு சென்றிருந்தாா்.
இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீண்ட நேரமாகியும் கணேசன் வீடு திரும்பாததால் சந்தேகமடைந்த அவரது மனைவி ராணி தோட்டத்திற்கு சென்று பாா்த்தாா்.
அப்போது, அங்குள்ள கிணற்றில் கணேசன் இறந்த நிலையில் மிதந்ததை பாா்த்து அதிா்ச்சி அடைந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் கணேசனின் உடலை மீட்டு வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்த போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
நெலாக்கோட்டை வனத்தில் கிணற்றில் மிதந்த புலி சடலம் மீட்பு
கிணற்றில் தவறிவிழுந்த விவசாயி உயிரிழப்பு
கிணற்றிலிருந்து மூதாட்டி சடலம் மீட்பு
களியக்காவிளை அருகே ஆண் சடலம் மீட்பு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
2 நாட்கள் முன்பு