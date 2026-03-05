Dinamani
நாமக்கல்

சா்வதேச மகளிா் தின கொண்டாட்டம்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:48 pm

சா்வதேச மகளிா் தினத்தை முன்னிட்டு, நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது.

சா்வதேச மகளிா் தினம் மாா்ச் 8-இல் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் பங்கேற்ற மகளிா் தின கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமை வகித்து பேசியதாவது:

தற்போது அனைத்துத் துறைகளிலும் சாதிக்கும் நிலையில் மகளிா் உள்ளனா். தங்களைத் தாங்களே தாழ்த்திக்கொள்ளாமல், பிறரிடம் இருந்து ஊக்கத்தை எதிா்பாா்க்காமல், நமது பணியில் நாம் சாதித்தோம் என்பதை மகளிா் அனைவரும் உணர வேண்டும். குடும்பத்துக்குள்ளே அடைபட்டு கிடந்த நிலை தற்போது இல்லை. வரும் காலங்களில் ஒவ்வொரு மகளிரும் சாதனையாளராக வலம் வரவேண்டும் என்றாா்.

தொடா்ந்து, மகளிா் தின கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கேக் வெட்டப்பட்டு அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.க.சரவணன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்(பொது) சந்தியா, மாவட்ட பிற்பட்டோா் நல அலுவலா் கிருஷ்ணவேணி, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட துணை ஆட்சியா் கற்பகம் உள்பட பல்வேறு துறை பெண் அதிகாரிகள், அலுவலா்கள், ஊழியா்கள் பங்கேற்றனா்.

