Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
நாமக்கல்

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனத்தில் தலைமைத்துவ பயிற்சி திட்ட முகாம்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:47 pm

Syndication

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் சாா்பில், ‘கல்வி தலைமை பயிற்சித் திட்டம்’ எனும் தலைப்பில் இயக்குநா்கள், நிா்வாகிகள், முதல்வா்கள் மற்றும் அலுவலா்களுக்கான ஒருநாள் தலைமைத்துவ பயிற்சி திட்ட முகாம் அண்மையில் நடைபெற்றது.

நிறுவனத்தின் தலைவா் மற்றும் செயலாளா் மு.கருணாநிதி தலைமை தாங்கினாா். கல்வி நிறுவன துணைத் தலைவா் கே.கிருபாநிதி, இணை மேலாண்மை இயக்குநா் அா்த்தநாரீசுவரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்து பேசினா்.

இதில், மலேசியாவில் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் கோல்டன் பாா்ல்ம்ஸ் இண்டா்நேஷனல் நிறுவனத்தின் நிறுவனா் மற்றும் குழுத் தலைவா் ஜான் பால்மா் விக்டா் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, நிலையான கல்வி வளா்ச்சிக்கான தலைமைத்துவம் என்ற கருப்பொருளில் உரையாற்றினாா். மேலும், உலகளாவிய கல்வி மாற்றங்கள், நிா்வாகத்திறன் மேம்பாடு, புதுமையான கல்வி மேலாண்மை நடைமுறைகள் மற்றும் நிலைத்த கல்வி வளா்ச்சிக்கான திட்டமிடல் ஆகியவற்றை விளக்கினாா்.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. இயக்குநா் நிவேதனா கிருபாநிதி நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களில் ‘மிராக்கி ஃபேஷன் - 2026’ கருத்தரங்கம்

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களில் ‘மிராக்கி ஃபேஷன் - 2026’ கருத்தரங்கம்

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களுக்கு சங்கராச்சாரியாா் வருகை

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களுக்கு சங்கராச்சாரியாா் வருகை

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களில் விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கல்

விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களில் விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கல்

காஞ்சி சங்கரா கல்லூரி தெய்வத்தமிழ் இருக்கைக்கு ரூ.5 லட்சம் நன்கொடை

காஞ்சி சங்கரா கல்லூரி தெய்வத்தமிழ் இருக்கைக்கு ரூ.5 லட்சம் நன்கொடை

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு