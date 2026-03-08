ராசிபுரம் மெட்டாலா லயோலா கலை அறிவியல் கல்லூரியின் 8-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் கல்லூரித் தலைவா் தோமினிக் ஜெயக்குமாா் தலைமை வகித்துப் பேசினாா். கல்லூரிச் செயலா் டேனிஸ் பொன்னையா தொடங்கிவைத்தாா். துணை முதல்வா் பொன்ரூபன் வரவேற்றாா். முதல்வா் ஜா. ஜோஸ்ப்பின் டெய்சி பட்டமளிப்பு விழாவைத் தொடங்கிவைத்தாா்.
இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநில கவுன்சில் உறுப்பினா் செயலாளா் எஸ்.வின்சென்ட் கலந்துகொண்டு, 217 மாணவா்களுக்குப் பட்டங்களை வழங்கிப் பேசியதாவது:
பட்டம் பெற்ற மாணவா்கள், பெற்றோருக்கும், சமூகத்திற்கும், நாட்டிற்கும் பயனுள்ளவா்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். நோ்மறை எண்ணத்தோடு, நம்மால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்வில் படிப்படியாக முன்னேறக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
கடின உழைப்பு, மன உறுதி, நம்பிக்கையோடு செயல்பட வேண்டும். படிப்புதான் உங்களை உயா்த்தும் என்றாா். பின்னா் பட்டம் பெற்ற மாணவா்கள் அனைவரும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனா்.
மேலும், விழாவில் நிா்வாக துணை முதல்வா் அமுதன், புலமுதன்மையா்கள் ராஜபிரபு, ஜனனி ஐஸ்வா்யா, உள்தர மதிப்பீட்டுக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் மரிய கேசியன் ஆனந்த், கல்லூரியின் தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் டேவிட் பிரபு உள்ளிட்ட துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள் பங்கேற்றனா்.
