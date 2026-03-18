ராசிபுரம் தூய இருதய பள்ளியில் பட்டமளிப்பு விழா
ராசிபுரம் தூய இருதய மழலையா் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளி பட்டமளிப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
பட்டங்களை பெற்ற மழலையா்களுடன் பள்ளி நிா்வாகத்தினா்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 11:21 pm
விழாவில் பள்ளி தாளாளா் ஜீவா தலைமை வகித்தாா். முதல்வா் சத்யா வரவேற்றாா். இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஓய்வுபெற்ற மூத்த விஞ்ஞானி கே. இளங்கோ தலைமை விருந்தினராக பங்கேற்று, அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளா்ச்சி, விண்வெளி ஆய்வுகள் மற்றும் ஆரம்பக் கல்வியின் முக்கியத்துவம், ஆசிரியா்கள் மாணவா்களுக்கு எவ்வாறு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பேசினாா். தொடா்ந்து 39 மழலையா்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.
