Dinamani
ராஜஸ்தானை இன்று சந்திக்கும் சென்னை! முதல் வெற்றி யாருக்கு?தமிழகத்தில் கூட்டாளிகள்; கேரளத்தில் 'எதிரிகள்'! - மோடி தாக்குபெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு தடையின்றி கிடைக்க தீவிர நடவடிக்கை: மத்திய அரசுவிஜய் இன்று வேட்புமனு தாக்கல்!மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஏப்.4 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு!வேட்புமனு தாக்கல் அனுமதிக்கப்படாத 4 பொது விடுமுறை நாள்கள் விவரம்!வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடக்கம்! வேட்பாளா்களுக்கு கட்டுப்பாடு!!
/
நாமக்கல்

தோ்தலும்...தேநீா் கடையும்!

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 11:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

- எம். மாரியப்பன்

திருவிளையாடலில் தருமியும், சிவனும் கேள்வி, பதில் விவாதம் நடத்தியதைப்போல, தற்போதுள்ள நிலையில் பிரிக்க முடியாதது என்னவோ என்ற கேள்வி எழுந்தால், தோ்தலும்...தேநீா் கடையும் என்ற பதில்தான் கிடைக்கும்.

ஐந்து ஆண்டுகள் வரை பொதுமக்களிடம் நலன்விசாரிக்க தேநீா் கடை பக்கமே செல்லாத அரசியல் கட்சியினா், வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டதும், தேநீா் கடைக்குச் சென்று இனி மக்களோடு மக்களாக உரையாடத் தொடங்கிவிடுவா்.

சாதாரண மக்களோடு சோ்ந்து தேநீா் குடிப்பது, கடையின் ஊழியா்போல தேநீா் தயாரித்து பிறருக்கு வழங்குவது, உணவகங்களுக்கு சென்று பரோட்டா, சப்பாத்தி போடுவது போன்று மக்களை ஈா்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவா். அது வாக்குகளாக மாறும் என்ற நம்பிக்கை ஒருபுறம் என்றால், ஊடகங்களில் பேசுபொருளாகி பலரையும் தன்னை நோக்கி திருப்பும் என்ற நம்பிக்கை மற்றொருபுறம்.

ஆண் வேட்பாளா்கள் மட்டுமின்றி, பெண் வேட்பாளா்களும் சாலையோரம் கடைவைத்திருப்போரை எழுந்திருக்கச் செய்து, அவா்கள் அமா்ந்து வியாபாரம் செய்வது, கடைக்கு வருவோருக்கு சேவகம் செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவா். சமூக வலைதளங்கள், தொலைக்காட்சி, நாளிதழ்களைப் பாா்க்கும் மக்கள், தங்களை எளியவா்களாக நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வாறான காட்சிகளை அரங்கேற்றுவா்.

நாடாளுமன்ற தோ்தலானாலும், சட்டப்பேரவை தோ்தலானாலும் இந்த காட்சிகள் வாடிக்கையானது தான். இதுபோன்று மக்களை ஈா்க்கும் செயல்களில் பதவி வேறுபாடின்றி அனைவரும் ஈடுபடுவா்.

வேட்பாளா் பட்டியலை அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வெளியிட்டுள்ள நிலையில், அடுத்தகட்டமாக நிா்வாகிகள் சந்திப்பு, வேட்புமனு தாக்கல் போன்ற வழக்கமான நடைமுறைகள் முடிந்த பிறகு, தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலான தேநீா் கடைகளில் வேட்பாளா்களை சாமானிய ஊழியராக காணமுடியும் என்று கூறி புன்னகைக்கின்றனா் மக்கள்.

தொடர்புடையது

திமுக அரசின் அலட்சியத்திற்கு ஏழை மக்கள் பலியாக வேண்டுமா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி

திமுக அரசின் அலட்சியத்திற்கு ஏழை மக்கள் பலியாக வேண்டுமா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பணியில் 17 ஆயிரம் போ் ஈடுபடுவா்: ஆட்சியா் தகவல்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பணியில் 17 ஆயிரம் போ் ஈடுபடுவா்: ஆட்சியா் தகவல்

தமிழக மக்களோடு செலவிட்ட நாள்கள் பொற்காலம்: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பெருமிதம்!

தமிழக மக்களோடு செலவிட்ட நாள்கள் பொற்காலம்: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பெருமிதம்!

திமுக தேர்தல் அறிக்கை மீது மக்கள் நம்பிக்கை: கனிமொழி

திமுக தேர்தல் அறிக்கை மீது மக்கள் நம்பிக்கை: கனிமொழி

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026