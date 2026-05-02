Dinamani
கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பைஈரான் புதிய சமரசத் திட்டம்: திருப்தியில்லை என டிரம்ப் நிராகரிப்புகொல்கத்தாவில் நாளைமுதல் 60 நாள்களுக்கு தடை உத்தரவுலண்டனில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய 104.23 மெட்ரிக் டன் தங்கம்!தொடர் விடுமுறை: 2 நாள்களில் 2.13 லட்சம் போ் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணம்!மேற்கு வங்கத்தின் 15 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப் பதிவு
/
நாமக்கல்

கொக்கராயன்பேட்டையில் தறித் தொழிலாளி தற்கொலை

பள்ளிபாளையம் அருகே விசைத்தறித் தொழிலாளி வியாழக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :2 மே 2026, 2:00 am

Syndication

பள்ளிபாளையத்தை அடுத்த கொக்கராயன்பேட்டையில் உள்ள தறிப்பட்டறை குடியிருப்பில் கோயம்புத்தூரைச் சோ்ந்த சரவணன் (51), மனைவி தனலட்சுமி ( 45), மகன், மகள் ஆகியோருடன் குடும்பத்துடன் தங்கி வேலை செய்து வந்தாா். இவா் கோயம்புத்தூரில் இருக்கும்போது ரூ. 3 லட்சம் கடன் வாங்கி இருந்தாராம்.

இதுதொடா்பாக கணவன்- மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இதனால் மனமுடைந்த சரவணன் வியாழக்கிழமை வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். வீட்டின் உள் அறையில் இருந்து வெளியே வந்த மகன் சுஜித், மனைவி தனலட்சுமி தூக்கில் தொங்கிய சரவணனை கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.

தகவலறிந்து வந்த கொக்கராயன்பேட்டை போலீஸாா் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மனைவி பிரிந்து சென்றதால் இளைஞா் தற்கொலை

மனைவி பிரிந்து சென்றதால் இளைஞா் தற்கொலை

தம்பதியிடையே கருத்து வேறுபாடு: கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தம்பதியிடையே கருத்து வேறுபாடு: கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

மாடிப்படியில் இருந்து தவறிவிழுந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மாடிப்படியில் இருந்து தவறிவிழுந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சாரத்திலிருந்து தவறிவிழுந்து தொழிலாளி பலி

சாரத்திலிருந்து தவறிவிழுந்து தொழிலாளி பலி

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026