சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி

சேந்தமங்கலம்(ப.கு) சட்டப்பேரவை தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் பொன்.சந்திரசேகருக்கு சான்றிதழ் வழங்குகிறாா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அ.கற்பகம்.

Updated On :5 மே 2026, 1:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேந்தமங்கலம் (ப.கு) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் 2,655 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

சேந்தமங்கலம் (ப.கு) தொகுதியை பொருத்தமட்டில், 2,29,398 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில் தோ்தலில் 2,06,772 வாக்குகள் பதிவாகின. இதில், அதிமுக வேட்பாளா் சி.சந்திரசேகரன் 66,160, திமுக வேட்பாளா் பி. பூமலா் 64,637, தவெக வேட்பாளா் பொன்.சந்திரசேகா் 68,815, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சி.பொன்னுமணி 6,467 வாக்குகளும் (தபால் வாக்குகள் உள்பட) பெற்றனா். அதிமுக வேட்பாளா் சி. சந்திரசேகரனை காட்டிலும், 2,655 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் பொன்.சந்திரசேகா் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். அவருக்கு, சேந்தமங்கலம் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அ.கற்பகம் வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழை வழங்கினாா். இந்த நிகழ்வின்போது தவெக மாவட்ட நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

