Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
நாமக்கல்

நாமக்கல் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ். திலீப் வெற்றி

News image

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடமிருந்து சான்றிதழை பெற்ற தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப்.

Updated On :5 மே 2026, 1:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாமக்கல் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றிபெற்றாா்.

நாமக்கல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் ஸ்ரீதேவி பி எஸ்.மோகன், திமுக சாா்பில் ப.ராணி, தவெக சாா்பில் சி.எஸ்.திலீப், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் க.பிரவீன்குமாா் ஆகியோா் போட்டியிட்டனா்.

தபால் வாக்குகள் உள்பட இறுதி வாக்கு எண்ணிக்கையின்படி, திமுக - 52,808 (1,306), அதிமுக -68,736 (1,386), தவெக - 79,744(828), நாம் தமிழா் கட்சி 62,86 (114) வாக்குள் பெற்றனா்.

இதில், அதிமுக வேட்பாளா் ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகனை விட 11,008 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி பெற்றாா்.

தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப்.

தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப்.

தொடர்புடையது

ஆத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பி. ஜெயசங்கரன் வெற்றி

ஆத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பி. ஜெயசங்கரன் வெற்றி

தொகுதி அலசல்: கொளத்தூா்! முதல்வா் தொகுதியில் பலம் காட்டும் திமுக!

தொகுதி அலசல்: கொளத்தூா்! முதல்வா் தொகுதியில் பலம் காட்டும் திமுக!

பெரம்பலூா், குன்னத்தில் ஒய்ந்தது பிரசாரம்

பெரம்பலூா், குன்னத்தில் ஒய்ந்தது பிரசாரம்

தொகுதி அலசல் திருமயம்! திமுக -அதிமுக கடும் போட்டி!

தொகுதி அலசல் திருமயம்! திமுக -அதிமுக கடும் போட்டி!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு