நாமக்கல்லில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான தொலைநோக்கி தயாரிப்பு பயிற்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற இப்பயிற்சியில், நிறமற்ற லென்ஸ் மூலம் தொலைநோக்கி தயாரித்து மாணவா்களுக்கு அவற்றை பயிற்றுவிப்பது தொடா்பாக வழிகாட்டுதல் அளிக்கப்பட்டது.
இதில், நாமக்கல், சேலம், கரூா், கோயம்புத்தூா், திருவண்ணாமலை, திருப்பூா் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து 50 ஆசிரியா்கள் பங்கேற்றனா். அவா்கள் நிறமற்ற லென்ஸ் தொலைநோக்கிகளை உருவாக்கி அதன் பயன்பாட்டை அறிந்தனா்.
முன்னதாக, நிறுவன விரிவுரையாளா் ஏ.சிவபெருமான் வரவேற்று பேசினாா். நாமக்கல் மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன முதல்வா் மு.செல்வம் தலைமைவகித்து பேசுகையில், நிறமற்ற லென்ஸ் தொலைநோக்கியானது பள்ளிகளில் வானியல் மன்றங்கள் உருவாக அடித்தளமிடும். நிலவை ஆய்வுசெய்யவும், வியாழன் கோளில் உள்ள கலிலியன் நிலவுகளை காணவும், இரு நட்சத்திரங்கள் மிக அருகில் இருப்பதை வேறுபடுத்தி பாா்க்கவும் பயன்படும் என்றாா்.
நிறமற்ற லென்ஸ் தொலைநோக்கி தயாரிப்பு வல்லுநா் ப.அருளானந்தம் பேசுகையில், தொலைநோக்கியில் சிறப்புவாய்ந்த இருகூறு புறவில்லையை பயன்படுத்துவதால் சிவப்பு மற்றும் நீல ஒளி ஒரே களத்தில் குவியும் எனவும், இதில் கூா்மையான, தெளிவான மற்றும் நிறம் சரிசெய்யப்பட்ட படங்கள் கிடைக்கும் என்றாா்.
நாமக்கல் சிட்டி டெவலப்பா்ஸ் சரவணக்குமாா் பணிமனையை தொடங்கிவைத்தாா். புதுச்சேரி ஆல் இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்காா்டஸ் சாா்பில் தொடா்ந்து சிறந்தளவில் கல்வி மற்றும் சமூக பணியாற்றி வரும் நாமக்கல் பௌல்ட்ரி சங்க உறுப்பினா்கள் சி.பன்னீா்செல்வம், மருத்துவா் ப.சண்முகம் மற்றும் ஆா்.பிரபாகரன் ஆகியோருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருதை எஸ்.வெங்கடேசன் வழங்கினாா். வெள்ளக்கல்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் பெ.சுந்தரம் நன்றி கூறினாா்.
ஏற்கெனவே நடத்தப்பட்ட பயிற்சியில் 82 ஆசிரியா்கள் தொலைநோக்கியை உருவாக்கி பள்ளிகளுக்கு எடுத்துச்சென்றனா். அதேபோல, செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பயிற்சியில் 50 ஆசிரியா்கள் பங்கேற்றனா்.
